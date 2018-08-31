Настоятель храма изнасиловал девочку на берегу реки в Барнауле

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Настоятель храма изнасиловал девочку на берегу реки в Барнауле

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Фото: © Pixabay

Настоятель храма Богоявления Господня в селе Черёмном Павловского района Алтайского края задержан по подозрению в изнасиловании школьницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

По версии правоохранителей, священник надругался над девочкой 2005 года рождения вечером 20 июля. Произошёл инцидент в Октябрьском районе города Барнаула, на берегу реки Оби. Служителю церкви грозит до 20 лет тюрьмы за изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста.

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