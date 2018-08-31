Напал без повода. Отправлен на лечение пассажир, изрезавший проводника ножницами

Медики обнаружили у нападавшего признаки психического расстройства — ему предстоит лечиться от параноидной шизофрении.

Житель Пермского края приговорён к принудительному лечению за нападение на проводника поезда и ещё одного пассажира.

По данным Южной транспортной прокуратуры, в июне 29-летний пассажир поезда Москва — Волгоград набросился с маникюрными ножницами на проводника поезда и ранил того в шею и лицо. На помощь работнику поезда подоспел ещё один пассажир, но досталось и ему. Буйного гражданина задержали и обвинили в хулиганстве и побоях.

— По результатам проведённой в ходе следствия судебно-психиатрической экспертизы установлено, что нападавший в момент совершения преступления обнаруживал признаки психического расстройства в форме параноидной шизофрении, — говорится в сообщении Южной транспортной прокуратуры.

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