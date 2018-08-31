Уходящее лето в Москве может стать самым продолжительным в истории

Уходящее лето в Москве имеет все шансы стать рекордным по количеству тёплых дней, учитывая благоприятный прогноз на сентябрь. На данный момент сезон по продолжительности обогнал даже жаркое лето 2010 года и уже составил 123 дня. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Сейчас сезон занимает третье место за всю историю метеонаблюдений после лета 1967-го (127 дней) и лета 1996 года (130 дней). По словам синоптиков, учитывая тёплые прогнозы на начало осени, можно говорить, что лето 2018 года станет как минимум вторым, а может и занять лидирующую позицию.

Напомним, 28 августа в Москве было 30 градусов жары. Таким образом, погода побила рекорд 49-летней давности. Однако уже на следующей неделе, после 4 сентября, в столичный регион проникнет порция прохладного воздуха.