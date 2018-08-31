Путин поздравил президента и народ Киргизии с Днём независимости

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Путин поздравил президента и народ Киргизии с Днём независимости

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Девушки в национальных костюмах во время празднования Дня независимости Киргизии на площади Ала-Тоо в Бишкеке.

Фото: © РИА Новости / Владимир Пирогов

Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений стратегического партнёрства и союзничества между двумя государствами.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму киргизскому лидеру Сооронбаю Жээнбекову по случаю национального праздника — Дня независимости, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил высокий уровень российско-киргизских связей, основывающихся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Российский лидер оценил как динамичное развитие двустороннего политического диалога между нашими странами, так и взаимодействие в рамках международных структур, таких как Евразийский экономический союз и ОДКБ.

Киргизия отмечает День независимости Республики ежегодно 31 августа. В этот день в 1991 году внеочередная сессия Верховного Совета Республики Кыргызстан приняла постановление о "Декларации о государственной независимости Республики Кыргызстан". Согласно этому историческому акту Республика Кыргызстан была объявлена "независимым, суверенным, демократическим государством".

Ежегодно в этот день по всей стране проходят гуляния, спортивные игры и концерты звёзд местной эстрады.

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