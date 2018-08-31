Названа причина пожара в больнице Новосибирска

Из-за возгорания из здания было эвакуировано более 400 человек, обошлось без пострадавших.

Причиной пожара в здании Новосибирской областной клинической больницы мог стать аварийный режим работы электрощитка. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по области Павел Винаков.

— Наиболее вероятной причиной пожара послужил аварийный режим работы электрощитка. Пожар начался с него. В подвальном подсобном помещении горели поддоны и коробки, — сказал Винаков.

Происшествие случилось 30 августа около 19:00 местного времени (15:00 мск) в подвале одного из корпусов больницы. Отметим, что 412 пациентов, а также сотрудники нескольких корпусов были эвакуированы. В результате пожара пострадавших нет. Сразу же после ликвидации происшествия все пациенты вернулись в свои палаты.

Ранее Лайф сообщал подробности ликвидации пожара в Новосибирской областной клинической больнице.