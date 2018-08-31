СК РФ: Версия Польши о взрыве при крушении Ту-154 Качиньского не подтверждена

Отмечается, что катастрофа произошла из-за того, что командир воздушного судна не предпринял своевременных действий по уходу на запасной аэродром.

У СК России не осталось вопросов о причинах крушения в 2010 году самолёта Ту-154 под Смоленском, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский. Как отметила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, версия польской стороны о взрыве не нашла подтверждения.

— К трагедии привела совокупность факторов, — подчеркнула она.

Петренко отметила, что командир воздушного судна не предпринял своевременных действий по уходу на запасной аэродром при фактических метеоусловиях на аэродроме. Помимо того, экипаж действовал ошибочно в условиях снижения вне видимости наземных ориентиров и продолжения захода на посадку.

Напомним, самолёт Качиньского разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Находившиеся на борту 96 человек погибли. Эксперты МАК пришли к выводу, что крушение произошло из-за решения экипажа не уходить на запасной аэродром.

Ранее Лайф писал о том, что следователи из Польши примут участие в осмотре элементов самолёта с третьего по седьмое сентября.