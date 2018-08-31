Мужчина напал с ножом на полицейских в Подмосковье, двое пострадали

О неизвестном, буянившем в парке на улице Святителя Николая, сообщили ночью местные жители.

В подмосковном Дзержинском вооружённый ножом мужчина напал на полицейских, оба сотрудника правоохранительных органов ранены. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Прохожие заметили в парке на улице Святителя Николая ночью неадекватного местного жителя, который очень странно себя вёл, и вызвали полицейских. Прибывшие на место правоохранители попросили у злоумышленника документы и попытались его утихомирить. Однако тот накинулся на них с ножом.

В итоге один из полицейских находится в больнице с ранением шеи, второму помощь оказали на месте. Нападавшим оказался 27-летний местный житель. Он задержан. Причины неадекватного поведения злоумышленника выясняются.

— По факту происшествия проводится проверка, материалы переданы в следственные органы, — прокомментировали в ГУ МВД по Московской области.