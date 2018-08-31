В Омске произошло третье за сутки ДТП с участием маршрутки

Число пострадавших во всех этих авариях приближается к тридцати, в одной из них погиб человек.

В Омске произошло ДТП с участием пассажирской маршрутки, в результате которого пять пассажиров микроавтобуса получили травмы. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Омской области.

— По предварительным данным, водитель пассажирского микроавтобуса "Газель-NEXT", двигаясь по улице Герцена, допустил столкновение сначала с автомобилем "Мазда", а затем с машиной "Валдай" (ГАЗ-3310), — говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже третья за день авария с участием пассажирских маршруток в Омске. Ранее в двух инцидентах погиб один человек и 21 пострадал.

Сообщение о произошедшем с транспортном ЧП поступило в 10:45 (7:45 мск).