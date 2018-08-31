Осторожно, дети! Водителей призвали к повышенной внимательности из-за 1 сентября

В преддверии нового учебного года столичным водителям напомнили о необходимости быть особенно внимательными на дорогах вблизи детских садов и школ, а также строго соблюдать скоростной режим. Соответствующую памятку выпустила пресс-служба Центра организации дорожного движения столицы (ЦОДД) совместно с Госавтоинспекцией.

— Водителям следует учитывать, что после продолжительных каникул не все дети адаптировались к учебному ритму и не все ученики помнят о необходимости соблюдения правил безопасности на дороге, — указано в материале.

В ЦОДД добавили, что многие дети в начале сентября только начинают преодолевать путь до школ без сопровождения взрослых, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям.

Кстати, дороги в первый учебный день обещают быть свободными. Как уже сообщал Лайф, аналитики сервиса "Яндекс.Пробки" ожидают снижения уровня загруженности московских дорог 3 сентября по сравнению с последней неделей лета.