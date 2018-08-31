В горах Алтая обнаружили вмёрзшее в лёд тело альпиниста

Родственники пропавшего без вести в 2014 году мужчины уже выехали в Кош-Агачский район для проведения опознания.

В Следственном управлении СК России по Республике Алтай сообщили о начале проверки в связи с обнаружением тела альпиниста в ледниках горного хребта Актру на территории Кош-Агачского района. В ведомстве отметили, что тело мужчины обнаружила группа альпинистов 24 августа, после чего об этом было сообщено в региональный главк МЧС России.

— Спасатели предполагают, что это труп 49-летнего альпиниста из Белокурихи, — сообщили в СК, отметив, что на это указывают одежда и находившиеся при погибшем предметы.

В ведомстве также рассказали, что мужчина пропал без вести в горах в мае 2014 года, однако найти его не удалось. Родственники пропавшего уже выехали в Кош-Агачский район для проведения опознания.