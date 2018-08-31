"Пока не очень чувствительны". Греф оценил влияние санкций на экономику России

При этом эксперты отмечают, что, к примеру, в Германии ответные российские контрсанкции ударили по крупным предприятиям, а во Франции больше всего пострадал малый и средний бизнес.

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что российская экономика особо не почувствует влияния санкций Запада в короткой перспективе, однако в дальнейшем они скажутся не только на нашей, но и на мировой экономике. Об этом финансист рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

— Масштаб санкций сейчас таков, что в краткосрочной перспективе мы их не особо чувствуем, но в средней и долгосрочной перспективе они будут сказываться и на нашей экономике, и на мировой экономике. Тот объём санкций, который сегодня уже начинает работать, не касается только российской экономики, это США — Китай, США — Турция, Иран, Северная Корея и так далее. Если собрать это в общее и целое, боюсь, что мировая экономика это всё почувствует, — подытожил глава Сбербанка.

Напомним, что новый пакет ограничительных мер США против России вступил в силу 27 августа. Основанием для них стали обвинения в адрес РФ в применении химического оружия в британском Солсбери.

К слову, ущерб от санкционной политики уже ощутили за рубежом. Ранее депутат Европарламента от Франции Софи Монтель призвала начать диалог с Россией. По её словам, ухудшение отношений с Москвой очевидно снизило экономический рост европейских стран.

Эксперты отмечают, что, к примеру, в Германии ответные российские контрсанкции ударили по крупным предприятиям, а во Франции больше всего пострадал малый и средний бизнес.