Россиян могут освободить от обязанности передавать показания счётчиков

Нововведения призваны сделать начисления платы более прозрачными, а также они позволят отслеживать нарушения.

Россияне могут перестать сдавать показания счётчиков расхода энергоресурсов в своих квартирах. Как сообщает газета "Известия", это следует из предложения Минстроя, который выступил с инициативой ввести обязательную установку общедомовых и индивидуальных счётчиков с функцией дистанционной передачи данных в многоквартирных домах.

Также отмечается, что все новостройки, вводимые в эксплуатацию с начала 2020 года, должны быть оснащены автоматическими системами учёта энергоресурсов, что в режиме реального времени позволит посылать актуальную информацию об объёмах потребления ресурсов в расчётный центр.

Ведомство также разработало проект закона о роботизированном учёте расхода воды. Нововведения призваны сделать начисления платы более прозрачными, а также они позволят отслеживать нарушения.