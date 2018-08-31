Германия выдала РФ жителя Кабардино-Балкарии, воевавшего в Сирии на стороне ИГИЛ

Разыскиваемый был задержан при попытке получить статус беженца в ФРГ по поддельным документам.

Власти Германии выдали России уроженца Кабардино-Балкарии 1987 года рождения, который в 2013 году уехал в Сирию и вступил в ряды террористической организации ИГИЛ*. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужб, задержанный во время проживания в родной республике был пособником экстремистской организации "Имарат Кавказ"*.

— В октябре 2013 года конспиративно транзитом через третьи страны он выехал в Сирию, где принимал активное участие в боевых действиях на стороне террористов, — говорится в пресс-релизе.

Немецкие правоохранители задержали мужчину в сентябре 2017 года при попытке легализоваться в Европе. Разыскиваемый намеревался по поддельным документам получить статус беженца в ФРГ. После предоставленных доказательств преступной деятельности Берлин согласился выдать мужчину российской стороне. Задержанного экстрадировали на родину авиарейсом Берлин — Москва.

* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.