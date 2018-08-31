Дональд Трамп "разочаровался" в Эрдогане

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Дональд Трамп "разочаровался" в Эрдогане

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Фото: © flickr.com/nasahqphoto

Президент США рассказал, что "разочаровался" в своём турецком коллеге Реджепе Тайипе Эрдогане.

— Я очень разочарован в нём. Но мы посмотрим, как всё сложится, — заявил Президент Соединённых Штатов в интервью Bloomberg.

Поводом для этого стала ситуация вокруг пастора Эндрю Бренсона. Его арестовали в прошлом году из-за обвинений в связях с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана и "террористической организацией фетхуллахистов" (ФЕТО).

Президент США Дональд Трамп потребовал отпустить его, но получил отказ. В ответ на это Минюст США ввёл санкции против двух турецких министров. Лидер Соединённых Штатов подчеркнул, что не пойдёт на уступки Турции в этом вопросе.

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