Роскомнадзор не нашёл оснований для блокировки "Яндекс.Видео"

Служба подтвердила получение уведомлений от поисковика об удалении ссылок на пиратский контент.

Роскомнадзор сообщил об отсутствии оснований для ограничения доступа к отечественному сервису "Яндекс.Видео" в настоящее время. О результатах проверки соблюдения антипиратского законодательства рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Служба подтвердила получение уведомлений от компании "Яндекс" о выполнении требований, указанных в определениях Мосгорсуда, и удалении ссылок на пиратский контент.

Напомним, 24 августа суд в Москве удовлетворил заявление телеканалов "Газпром-медиа" — ТНТ, ТВ-3, 2х2 и "Супер" — к "Яндексу" и постановил удалить в "Яндекс.Видео" ссылки на нелегальный контент. Речь шла о сериалах "Домашний арест", "Вне игры", "Осторожно, земляне" и шоу "Мистические истории", которые размещены на различных ресурсах без разрешения правообладателей.