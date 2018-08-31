Пенсионерка призналась в смене даты рождения 77 лет назад ради отправки на фронт

В 1941 году женщина добавила три месяца к своему возрасту и отправилась воевать с фашистами.

Жительница Черемховского района Иркутской области обратилась в суд спустя 77 лет с целью восстановить дату рождения в документах, которую она изменила в 1941 году, чтобы уйти на фронт. Об этом сообщает пресс-служба Черемховского районного суда.

— 95-летняя Мария Л. ещё в годы Великой Отечественной войны уничтожила свидетельство о рождении, скрывая от военкомата свой несовершеннолетний возраст, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 1941 году девушка добавила себе три месяца, благодаря чему в 17 лет попала в Советскую армию и прошла всю войну. После войны дни рождения она отмечала по дате, которую указала в военкомате. Женщина обратилась в суд по семейным обстоятельствам, чтобы решить вопросы вступления в права наследования.

Документы с подлинной датой рождения должны быть восстановлены решением суда.