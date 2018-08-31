В Госдуме обсуждают предложения президента по корректировке пенсионной реформы

Глава государства предложил в том числе повысить пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет.

Под руководством спикера Госдумы Вячеслава Володина в нижней палате парламента началось заседание рабочей группы по доработке принятого в первом чтении законопроекта о пенсионной реформе.

В заседании участвуют депутаты Госдумы, представители федерации профсоюзов, работодателей, а также министр труда и соцразвития Максим Топилин.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в своём телеобращении ранее предложил снизить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет, вместо предложенных правительством 63. Глава государства также предложил ввести досрочные пенсии для многодетных матерей, ввести новые льготы, установить ответственность работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста.

Напомним, изначально правительство предлагало повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин. Сейчас он составляет 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно. Увеличение пенсионного возраста повысит размер пенсии и сбалансирует рынок труда.