Зарезал и сбросил в канализацию. Житель Прикамья получил 8 лет за убийство брата

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Зарезал и сбросил в канализацию. Житель Прикамья получил 8 лет за убийство брата

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Фото: © Flickr/Tom Woodward

Трагедия произошла в городе Чайковском Пермского края в конце апреля нынешнего года. Двое братьев, находясь в квартире, распивали алкоголь. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой 21-летний парень схватил нож и несколько раз вонзил его в грудь и шею родному брату.

После того как мужчина скончался, преступник вместе со своим знакомым вынес тело из квартиры и сбросил его в канализационный люк. Именно там погибшего обнаружили прохожие.

Приговором суда убийца был отправлен в колонию строгого режима на восемь лет.

Ранее Лайф рассказывал о нападении жителя Пермского края на проводника поезда "Москва — Волгоград".

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