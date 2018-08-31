Зарезал и сбросил в канализацию. Житель Прикамья получил 8 лет за убийство брата

Трагедия произошла в городе Чайковском Пермского края в конце апреля нынешнего года. Двое братьев, находясь в квартире, распивали алкоголь. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой 21-летний парень схватил нож и несколько раз вонзил его в грудь и шею родному брату.

После того как мужчина скончался, преступник вместе со своим знакомым вынес тело из квартиры и сбросил его в канализационный люк. Именно там погибшего обнаружили прохожие.

Приговором суда убийца был отправлен в колонию строгого режима на восемь лет.

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