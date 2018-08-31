Поклонская прокомментировала предложения Путина по пенсионной реформе

По мнению депутата, выступление президента России по вопросу пенсионной системы чётко раскрыло перспективы.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала предложения по изменению пенсионной системы. На своей странице в "Фейсбуке" она написала, что после выступления президента России у неё нет сомнений в принятии законопроекта.

— Убеждена, что сомнений насчёт принятия пенсионной реформы ни у кого нет, — отметила она. — Выступление президента, которого ещё совсем недавно все поддержали на выборах, чётко раскрыло перспективы.

Поклонская была против предложенного правительством проекта закона об изменениях в пенсионном законодательстве, несмотря на то что фракция "Единой России" приняла решение консолидированно голосовать за него. Парламентарий отмечала, что законопроект нуждается в проработке с позиции "человек — государство".

— Конечно, реформы и преобразования нужны и востребованы временем, но во благо и в интересах людей и страны, — добавила Поклонская, подчеркнув, что иногда реформы нужны для спасения ситуации и ведут к вынужденным ограничениям.

Напомним, изначально правительство предлагало повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин. Президент РФ Владимир Путин в своём телеобращении предложил снизить его до 60 лет для женщин, а также ввести новые льготы и досрочные пенсии для многодетных матерей. Также глава государства выступил с предложением установить административную ответственность работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.

Как ранее сообщалось, увеличение пенсионного возраста повысит размер пенсии и сбалансирует рынок труда. Лайф писал о том, что в Госдуме обсуждают предложения президента по корректировке пенсионной реформы.