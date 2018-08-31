Взрыв произошёл на оборонном заводе в Нижегородской области

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Взрыв произошёл на оборонном заводе в Нижегородской области

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Фото: © VK/ ФКП Завод имени Я.М. Свердлова

Отмечается, что пламя распространилось на площади порядка 100 квадратных метров.

Взрыв произошёл во время технологического процесса в цехе по производству аммонала на оборонном заводе имени Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области, пострадали двое рабочих. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник.

По его словам, в результате возник пожар на площади около 100 квадратных метров. Сейчас ликвидацией возгорания занимаются пожарные. Причины ЧП на оборонном предприятии устанавливаются. Предварительно, взрыв мог произойти из-за нарушения технологического процесса.

Отметим, что предприятие занимается выпуском промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, а также перфорационных зарядов для нефтегазовой сферы.

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