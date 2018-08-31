За троих взяла 380 тысяч. В Москве задержали "мамку" несовершеннолетних путан

Женщина привезла "подопечных" в отель, где и попала в руки правоохранителей после получения предоплаты.

Жительница Смоленской области задержана в Москве оперативниками за вовлечение несовершеннолетних жительниц столицы в занятие проституцией. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Женщину задержали 26 июля в отеле Holiday Inn на Коровинском шоссе, куда она прибыла для встречи с потенциальным клиентом. С собой она привезла трёх девочек 2003 и 2001 годов рождения. Мужчина сделал вид, что готов воспользоваться их услугами, после чего передал женщине предоплату в размере 380 тысяч рублей.

Сразу после того, как она взяла деньги, её задержали оперативники. Ещё одну сутенёршу, 18-летнюю москвичку, задержали 28 августа. В отношении них возбуждены уголовные дела.

Ранее Лайф рассказывал историю из Ижевска, где 40-летний местный житель был задержан за вовлечение трёх девочек в занятие проституцией.