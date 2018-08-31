Американский адмирал заявил об эффективности подводных сил России

По его мнению, Соединённые Штаты теперь "втянуты в четвёртую битву за Атлантику".

Крупные финансовые вложения позволили России создать эффективное подводное вооружение, которому США противостоят в Атлантическом океане. Слова командующего ВМС США в Европе и Африке и главы командования объединённых сил союзников в Неаполе адмирала Джеймса Фогго цитирует пресс-служба Шестого флота США.

— Военно-морские силы РФ продолжают закачивать рубли в подводную область, и у них очень эффективные подводные силы, — сказал Фогго.

Командующий заявил, что США "втянуты в четвёртую битву за Атлантику" с тех пор, как возросла подводная военная активность России.

— Театр подводных боевых действий очень важен. Это комплексная военная игра, в которой участвуем все мы, — добавил адмирал.

Ранее Лайф рассказывал, что США возродили второй флот ВМС, чтобы сдерживать Россию в Северной Атлантике.