Суд продлил домашний арест директора РАМТ Апфельбаум

Басманный суд Москвы сегодня продлил до 19 октября домашний арест директора Российского академического молодёжного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум по делу "Седьмой студии".
— Продлить в отношении обвиняемой Апфельбаум меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 октября, — огласила решение судья.
Своё ходатайство следователь мотивировал тем, что директор РАМТ может скрыться, а её вину подтверждают свидетельские показания, финансовые документы, очные ставки и другие доказательства.
Кроме этого, в Следственном комитете опасаются, что, окажись Апфельбаум на свободе, она может вступить в контакт со сбежавшей за границу продюсером Екатериной Вороновой, которая является ещё одной фигуранткой этого дела.
Сама Апфельбаум возражала, что такие же доводы уже приводились ранее в отношении другого фигуранта дела — Малобродского, которого отпустили под подписку о невыезде.
Апфельбаум, в свою очередь, напомнила, что загранпаспорт у неё забрали, она намерена доказать свою невиновность в суде.
Напомним, режиссёру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела вменяется похищение 133 и 214 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".
По версии следствия, Апфельбаум в бытность директором департамента господдержки искусства Минкультуры РФ принимала участие в хищении бюджетных денег при реализации проекта "Платформа". Вину она не признаёт, но допускает, что халатно отнеслась к казённым средствам.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени