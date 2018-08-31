Суд продлил домашний арест директора РАМТ Апфельбаум

Следствие полагает, что на свободе она может попытаться скрыться или вступить в контакт с другой фигуранткой дела.

Басманный суд Москвы сегодня продлил до 19 октября домашний арест директора Российского академического молодёжного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум по делу "Седьмой студии".

— Продлить в отношении обвиняемой Апфельбаум меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 октября, — огласила решение судья.

Своё ходатайство следователь мотивировал тем, что директор РАМТ может скрыться, а её вину подтверждают свидетельские показания, финансовые документы, очные ставки и другие доказательства.

Кроме этого, в Следственном комитете опасаются, что, окажись Апфельбаум на свободе, она может вступить в контакт со сбежавшей за границу продюсером Екатериной Вороновой, которая является ещё одной фигуранткой этого дела.

Сама Апфельбаум возражала, что такие же доводы уже приводились ранее в отношении другого фигуранта дела — Малобродского, которого отпустили под подписку о невыезде.

Апфельбаум, в свою очередь, напомнила, что загранпаспорт у неё забрали, она намерена доказать свою невиновность в суде.

Напомним, режиссёру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела вменяется похищение 133 и 214 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".

По версии следствия, Апфельбаум в бытность директором департамента господдержки искусства Минкультуры РФ принимала участие в хищении бюджетных денег при реализации проекта "Платформа". Вину она не признаёт, но допускает, что халатно отнеслась к казённым средствам.