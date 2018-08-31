На Украине задержали растлившего сотни детей педофила-фотографа

Дома у злоумышленника правоохранители нашли большое количество детской порнографии.

На Украине задержали 45-летнего жителя города Конотоп Сумской области, подозреваемого в серийных развращениях несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном управлении Нацполиции.

Как отмечается, на мужчину обратили внимание местные жители, которые видели, как он уводил двух мальчиков в лес, якобы обещая им деньги.

Полиция подготовила операцию по поимке педофила. Убедившись, что он остался наедине с детьми, мужчина заставил их раздеться, начал их фотографировать и склонять к сексу. В этот момент полиция его задержала.

Сообщается, что дома у злоумышленника обнаружили большое количество детской порнографии: фотоальбомы, диски, видеокассеты, фотоплёнку. Также у него изъяли компьютер и аппаратуру для изготовления фотоснимков.

Мужчина уже сознался в том, что за 20 лет развратил несколько сотен детей, однако эта информация на данный момент не подтверждена. В полиции сообщили, что его жертвами становились мальчики 10–12 лет из неблагополучных семей или сироты.

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