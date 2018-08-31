МЧС опровергло информацию о взрыве гидроцикла в Геленджике

Поводом для сообщений в СМИ стала видеозапись, на которой транспортное средство с сидевшими на нём туристами взлетело в воздух.

ГУ МЧС по Краснодарскому краю опровергло информацию о взрыве гидроцикла в Геленджике, в результате которого якобы пострадали мужчина и ребёнок. В главке отмели, что такое событие на территории региона оперативными службами не регистрировалось.

— Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России данный факт не подтверждают, — сказали в пресс-службе ГУ МЧС журналистам.

Поводом для сообщений в СМИ стала видеозапись с моментом взрыва, который якобы произошёл в районе курортного посёлка Кабардинка 29 августа. На кадрах видно, что гидроцикл практически взлетел в воздух, а взрывной волной подбросило сидевших на нём мужчину и ребёнка. Отмечалось, что у арендованного транспортного средства взорвался двигатель, а пострадавшие оказались в реанимации. Южное следственное управление на транспорте начало проверку по факту появления видеозаписи.