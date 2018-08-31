Свадьбы не будет. "Руки-базуки" бросила невеста, и всё из-за секса

Олеся Малибу послала "синтолового качка" "к чёртовой матери" из-за того, что он не захотел ждать первой брачной ночи и потребовал от девушки интима.

Экс-участница "Дома-2" Олеся Малибу бросила Кирилла Терешина, известного как "Руки-базуки", прямо перед свадьбой. О разладе в отношениях самой фриковатой пары России сообщает журнал Starhit.

— Свадьбы не будет! Короче, пошёл "Базука" к чёртовой матери! Ходит, меня перед другими бабами оскорбляет в надежде, что те ему дадут, — выпалила на эмоциях несостоявшаяся невеста.

Причиной разрыва оказались проблемы в сексуальной сфере. По словам Олеси Малибу, она сразу предупредила жениха, что до официального оформления отношений ему в постели ничего не светит. Терешин сперва терпел, а потом пошёл на сторону.

С любимыи @ruki_bazuki_official Публикация от Олеся Малибу (@o.malibu) 17 Авг 2018 в 2:25 PDT

О том, что Терешин и Малибу решили пожениться, стало известно ещё в июле. Пышногрудая модель заявила, что "Руки-базуки" пообещал ей купить кольцо с бриллиантом и 101 красную розу. Пара даже выкладывала фото, где Малибу была в свадебном платье.

Подписчики сразу сочли всё это шуткой и пиаром, но на всякий случай предупредили модель, что "синтоловый качок" ей не пара.