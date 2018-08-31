"Родители рыдают". В Уфе рухнувший потолок насмерть придавил пятилетнюю девочку

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"Родители рыдают". В Уфе рухнувший потолок насмерть придавил пятилетнюю девочку

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Фото: © Pixabay

В Уфе в одноэтажном частном доме на улице Котовского прямо на пятилетнюю девочку рухнул потолок. Трагедия произошла около 6 утра. Родители достали раненую малышку из-под завала ещё живой. Ребёнка экстренно доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу, но спасти её не удалось. Об этом сообщает Ufa1 со ссылкой на свой источник.

— Спасти девочку не удалось. Родители до сих пор в шоке, сидят, беззвучно рыдают, — рассказал собеседник портала.

Правоохранители выясняют причины обрушения потолочных балок.

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