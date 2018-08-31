На Кубани врачи пытались лечить от инфекции ребёнка с гнойным аппендицитом

Девятилетний Никита Симоненко стал жертвой невнимательности врачей больницы города Горячий Ключ Краснодарского Края, сообщает портал "360". Мальчика долгое время лечили от кишечной инфекции, хотя у него был гнойный аппендицит.
Всё началось с того, что у ребёнка заболел живот, поднялась температура и началась рвота. Мама привела его в городскую больницу.
— Осматривали его врач-инфекционист и хирург. Хирург своего не увидел, а инфекционист начал лечить нас от инфекции. Нас отпустили домой, — пояснила мама мальчика Татьяна Степаненко.
Огромное количество прописанных лекарств мальчику не помогали, а его состояние ухудшалось. Позже уже другой хирург диагностировал гнойный аппендицит и отправил Никиту на операцию. Мать перевела сына в другую клинику, где его удалось спасти.
Сейчас, после трёх операций, состояние ребёнка удовлетворительное. Тем временем в больнице Горячего Ключа перед семьёй Никиты даже не извинились. Теперь мама с сыном намерены добиваться компенсации от медиков.
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