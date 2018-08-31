На Кубани врачи пытались лечить от инфекции ребёнка с гнойным аппендицитом

Из-за врачебной ошибки мальчик пережил уже три операции. Теперь его родители намерены добиться компенсации от медиков.

Девятилетний Никита Симоненко стал жертвой невнимательности врачей больницы города Горячий Ключ Краснодарского Края, сообщает портал "360". Мальчика долгое время лечили от кишечной инфекции, хотя у него был гнойный аппендицит.

Всё началось с того, что у ребёнка заболел живот, поднялась температура и началась рвота. Мама привела его в городскую больницу.

— Осматривали его врач-инфекционист и хирург. Хирург своего не увидел, а инфекционист начал лечить нас от инфекции. Нас отпустили домой, — пояснила мама мальчика Татьяна Степаненко.

Огромное количество прописанных лекарств мальчику не помогали, а его состояние ухудшалось. Позже уже другой хирург диагностировал гнойный аппендицит и отправил Никиту на операцию. Мать перевела сына в другую клинику, где его удалось спасти.

Сейчас, после трёх операций, состояние ребёнка удовлетворительное. Тем временем в больнице Горячего Ключа перед семьёй Никиты даже не извинились. Теперь мама с сыном намерены добиваться компенсации от медиков.

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