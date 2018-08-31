Путин и Алиев обсудят международную проблематику на встрече в Сочи

Президент Азербайджана прилетит в столицу Олимпийских игр — 2014 с официальным визитом.

Президент России Владимир Путин примет своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева 1 сентября. Об этом информирует пресс-служба Кремля. Встреча состоится в Сочи, куда Алиев прибудет с официальным визитом.

Лидеры двух стран намерены рассмотреть ключевые темы двусторонней повестки, в том числе перспективы взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

— Будет также проведён обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике, — проинформировали в Кремле.

Отметим, что предыдущие двусторонние переговоры Путина и Алиева проходили в Кремле 13 июня, когда президент Азербайджана прибыл в Москву на матч-открытие Чемпионата мира по футболу — 2018 в России. Однако пересекались два лидера и в августе на саммите "Каспийской пятёрки" в Актау.