Шойгу заявил, что противолодочные Ту-142 возобновили полёты в Арктике

Противолодочные самолёты Ту-142 Северного флота (СФ) возобновили полёты в Арктике. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

Глава Минобороны также отметил, что военнослужащие СФ продолжают осваивать подводные лодки с крылатыми и баллистическими ракетами "Ясень" и "Борей". По словам Шойгу, отряд боевых кораблей и судов обеспечения сейчас выполняет поставленные задачи в акватории Северного морского пути.

Говоря о деятельности Северного флота, министр напомнил, что в мае ракетный подводный крейсер "Юрий Долгорукий" успешно произвёл пуск четырёх баллистических ракет "Булава" по полигону Кура на Камчатке.