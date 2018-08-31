Шойгу заявил, что противолодочные Ту-142 возобновили полёты в Арктике

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Шойгу заявил, что противолодочные Ту-142 возобновили полёты в Арктике

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Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Противолодочные самолёты Ту-142 Северного флота (СФ) возобновили полёты в Арктике. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

Глава Минобороны также отметил, что военнослужащие СФ продолжают осваивать подводные лодки с крылатыми и баллистическими ракетами "Ясень" и "Борей". По словам Шойгу, отряд боевых кораблей и судов обеспечения сейчас выполняет поставленные задачи в акватории Северного морского пути.

Говоря о деятельности Северного флота, министр напомнил, что в мае ракетный подводный крейсер "Юрий Долгорукий" успешно произвёл пуск четырёх баллистических ракет "Булава" по полигону Кура на Камчатке.

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