На Кубани пластический хирург-самоучка искалечил одну пациентку и убил вторую

У девушек после оперативного вмешательства возникли осложнения, одну из них спасти не удалось.

Жительница Краснодара умерла после операции по подтяжке живота у 37-летнего пластического хирурга-самоучки. Для второй пациентки поход к горе-доктору закончился тяжким вредом здоровью. Как сообщает пресс-служба краевого СУ СК РФ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

— В мае 2017 года мужчина проводил операцию по абдоминоплаcтике, в результате которой у пациентки развилась тромбоэмболия лёгочных артерий. 12 мая пациентка скончалась в клинике в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности, — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в январе 2017 года мужчина сделал операцию по увеличению груди другой пациентке в частной клинике Краснодара. При этом врач не имел соответствующего послевузовского профессионального образования и переподготовки для проведения подобных операций. После вживления имплантов у девушки возникли осложнения. У пациентки обнаружили пневмоторакс, который причинил тяжкий вред её здоровью, опасный для жизни.