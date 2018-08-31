В России может появиться чёрный список банковских клиентов, помогающих хакерам

Подозреваемым в пособничестве компьютерным мошенникам могут ограничить доступ к выводу средств и снятию наличных.

Чёрный список банковских клиентов, на чьи счета выводятся похищенные хакерами средства, может появиться в РФ. Соответствующий проект указания Банка России опубликован на сайте регулятора.

В документе описывается порядок действий банка, который обнаружил подозрительную операцию. Прежде всего, он должен будет передать данные получателя средств в ЦБ.

Если регулятор посчитает, что получатель помогает хакерам выводить средства, то он добавит его данные в список, доступ к которому будет открыт для всех кредитных организаций. После этого банки должны будут ограничить клиентам-пособникам вывод средств и снятие наличных.

Напомним, что 27 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт. Также глава государства назвал борьбу с кибератаками задачей государственного масштаба.