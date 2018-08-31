Поклонская рассказала, где проводит медовый месяц

Парламентарий рассказала, что отдыхает с мужем как в Симферополе, так и в других городах.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что проводит свой медовый месяц в Крыму.

— Ну как вы думаете, где мы отдыхаем? Сейчас, конечно, в Крыму, — ответила она на соответствующий вопрос журналистов ВГТРК. — Мы находимся тоже в удивительном месте. Новое заведение с видом на собор Александра Невского. И Симферополь, и другие города.

Напомним, в начале августа парламентарий вышла замуж за руководителя Аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьёва. Пара поженилась в Крыму, а празднование бракосочетания прошло в сербском ресторане "Балкан гриль". Сообщалось, что на свадьбу было приглашено 32 человека, а стоимость банкета составила 90 тысяч рублей.

Поклонская также отмечала, что планирует жить с супругом как в Крыму, так и в Москве, по месту работы. Ранее Лайф писал о том, что Наталья Поклонская впервые вышла в свет с мужем.