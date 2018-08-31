Песков не исключил, что Путин может посетить похороны Кобзона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что российский лидер может посетить похороны народного артиста СССР Иосифа Кобзона, которые состоятся 2 сентября.

— Не могу этого исключить, но мне точно не известно о решении президента, — ответил представитель Кремля на соответсвующий вопрос.

Напомним, народный артист СССР и бывший депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер утром 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Церемония прощания с ним пройдёт в Концертном зале имени Чайковского 2 сентября, после чего артист будет похоронен на Востряковском кладбище в Москве.