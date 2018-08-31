Песков подтвердил, что саммит Турции, Ирана и России пройдёт в Тегеране

Ранее глава МИД Турции сообщил о скорой встрече Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения МИД Турции о саммите с Ираном и Россией и подтвердил, что мероприятие пройдёт в Тегеране 7 сентября. Также он сообщил, что на полях саммита ожидается двусторонняя встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

— Да, действительно, мы получили информацию от иранской стороны о том, что они снова вернулись к варианту Тегерана, поэтому трёхсторонняя встреча готовится именно в Тегеране, — сообщил Песков.

Как писал Лайф, ранее глава МИД Турции сообщил о скорой встрече Путина и Эрдогана.