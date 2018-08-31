Жителя Челябинской области заподозрили в изнасиловании пятилетней падчерицы

О подозрениях заявил биологический отец ребёнка. В доказательство своих слов он предоставил скриншоты переписки своей бывшей жены с предполагаемым насильником.

Житель Магнитогорска подозревается в насилии над пятилетней девочкой. О предполагаемом преступлении заявил биологический отец ребёнка. В подтверждение своих слов мужчина опубликовал в соцсетях скриншоты переписки супругов. Об этом сообщает URA.RU.

— В вечернее время 29 августа 2018 года в социальной сети была размещена информация о возможных преступных действиях в отношении пятилетней девочки из Магнитогорска, — пояснили в СУ СК России по Челябинской области.

В переписке подозреваемый обсуждает с супругой детали возможного преступления. В частности, поднимается вопрос, где это лучше всего будет сделать, а также когда и что сделать с дочкой, если она будет сопротивляться. Кроме того, бывшего мужа своей возлюбленной мужчина называет придурком, а мать ребёнка предпочитает не говорить на данную тему.

При этом в ответ на обвинения житель Магнитогорска начал оправдываться, заверяя, что отец девочки не платит алименты, угрожает своей бывшей жене, а также всячески её оскорбляет.

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