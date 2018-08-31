Рассекречивание переговоров Ельцина с Клинтоном не согласовывали с Кремлём

По словам Дмитрия Пескова, есть особая практика рассекречивания таких документов.

Американская сторона не согласовывала с Кремлём публикацию расшифровки телефонного разговора между лидерами России Борисом Ельциным и США Биллом Клинтоном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ.

— Нет, не согласовывали, консультаций не было, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что есть практика рассекречивания содержания встреч и телефонных разговоров. По словам Пескова, как правило, не подлежит раскрытию информация, касающаяся действующих политиков.

Ранее из обнародованного содержания переговоров стало известно, что Ельцин лично рассказал Клинтону о своём преемнике.