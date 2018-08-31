Опубликована расшифровка разговора Ельцина и Клинтона о танце президента России

Американский лидер посетовал, что никто не устраивает подобного в США, а российский ответил на это смехом.

Борис Ельцин и Билл Клинтон, будучи президентами России и США, во время одних из переговоров обсуждали танец лидера РФ в ходе предвыборной кампании. Об этом свидетельствует расшифровка их беседы, обнародованная на сайте библиотеки Билла Клинтона.

Президент США поинтересовался у коллеги его самочувствием, а Ельцин сообщил, что на нём сказываются три месяца предвыборной гонки. В этом контексте Клинтон и вспомнил о фотографии с Ельциным, танцующим с девушками.

— Вы выглядели отлично. Жаль, что никто не устраивает такие мероприятия для меня во время кампании, — посетовал американский лидер.

На это Ельцин ответил со смехом: "Я вас понял".

Ранее Лайф рассказывал о деталях переговоров Ельцина и Клинтона, во время которых экс-лидер РФ рассказывал о своём преемнике Владимире Путине.