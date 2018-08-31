Песков опроверг слова Олланда об угрозах Путина "раздавить украинскую армию"

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не слышал в ходе переговоров "нормандской четвёрки" в Минске в 2015 году от Владимира Путина угроз "раздавить украинскую армию", о которых говорится в мемуарах экс-президента Франции Франсуа Олланда.

— Я был практически на всех переговорах, я не слышал такой фразы, — подчеркнул представитель Кремля.

В целом дипломат не стал комментировать мемуары экс-президента Франции, сославшись на то, что он их не читал.

Ранее Франсуа Олланд опубликовал свои мемуары, в которых он рассказывает о переговорах лидеров России, Германии, Франции и Украины в феврале 2015 года в Минске. По словам журналистов, в книге содержится информация о том, что Владимир Путин якобы угрожал "раздавить украинскую армию".