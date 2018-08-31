Песков: Гражданская война на Украине налицо, несмотря на хрупкое перемирие

Да и перемирием происходящее в Донбассе можно назвать лишь условно. Последнее сообщение о гибели мирного жителя приходило буквально на днях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал продолжение гражданской войны на Украине очевидным фактом.

— На Украине идёт гражданская война, она продолжается, несмотря на хрупкое перемирие. Это совершенно очевидный факт, и вряд ли это можно отрицать, — заявил он журналистам.

По словам Пескова, в Кремле занимают весьма жёсткую и однозначную позицию в плане поддержки русского населения в Донбассе.

— Это последовательная политика президента России: он поддерживает русских в любой точке и неоднократно об этом говорил, — подчеркнул представитель Кремля.

Отметим, что обстрелы в Донбассе продолжаются и весь последний месяц, несмотря на так называемое школьное перемирие. Ранее в СК сообщили, что в период с 3 по 27 августа силовики обстреляли из тяжёлых видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры в населённых пунктах Донецкой и Луганской областей.

А утром 28 августа ВСУ обстреляли из противотанкового оружия автомобиль БелАЗ в Докучаевске. Водитель машины из числа мирных жителей погиб на месте.