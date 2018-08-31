Путин не обсуждал с экс-президентом Армении тему его уголовного преследования

В Кремле напомнили, что Путина и Кочаряна много лет связывают добрые отношения, которые не подвержены влиянию извне.

Президент России Владимир Путин не обсуждал уголовное преследование бывшего президента Армении Роберта Кочаряна в телефонном разговоре с ним. Об этом журналистов проинформировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос, затрагивалась ли тема преследования Кочаряна на родине во время телефонного разговора с Путиным, представитель Кремля ответил отрицательно.

По словам Пескова, Путина и экс-лидера Армении много лет связывают добрые отношения.

— Путин и Кочарян поддерживают добрые отношения, которые не подвержены влиянию каких-либо событий, которые происходят в Армении, — сказал он.

Напомним, о телефонном разговоре Путина и Кочаряна ранее сообщили в Кремле. Президент России тепло поздравил его с днём рождения.

Кочарян находился у власти с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года. На родине ему предъявили обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Сам политик считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов.