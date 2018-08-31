В Самаре прогремел взрыв на авиазаводе, есть погибшие

В Самаре на предприятии ПАО "Кузнецов" произошёл взрыв кислородной смеси. Погибло два человека. Эту информацию подтвердили в администрации.
Там отметили, что работники погибли в результате несчастного случая. Причины случившегося ещё выясняются. Предприятие продолжает работу.
Напомним, ранее сегодня взрыв также прогремел на оборонном предприятии в городе Дзержинске Нижегородской области. Жертвами произошедшего стали три человека. Возгорание, которое началось после взрыва, уже локализовано. Открытое горение ликвидировано. Пожарные занимаются проливкой конструкций.
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