Путин и Эрдоган проведут встречу на полях трёхстороннего саммита в Тегеране

Речь идёт о консультациях по сирийскому вопросу с участием представителей России, Турции и Ирана.

Президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган проведут двустороннюю встречу на полях трёхстороннего саммита по Сирии в Тегеране. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Вполне естественно ожидать, что Путин и Эрдоган воспользуются этим трёхсторонним форматом, чтобы продолжить двустороннее общение, — указал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, какие темы будут обсуждаться на двусторонней встрече, Песков ответил, что "традиционные".

Ранее стало известно, что трёхсторонний саммит Турции, Ирана и России по сирийскому урегулированию пройдёт в Тегеране 7 сентября.

Отметим, что президенты России и Турции контактируют достаточно регулярно, в том числе и по ближневосточной проблематике. Ранее Владимир Путин с удовлетворением констатировал, что отношения Москвы и Анкары становятся глубже и содержательнее. По словам президента, сейчас наблюдается глубокая кооперация двух стран в экономической сфере и в решении таких острых вопросов, как сирийский кризис.