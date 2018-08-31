В Тольятти спасли голого "Тарзана", который напоролся на штырь забора

Почему в момент инцидента он находился без одежды и зачем "оседлал" калитку, пострадавший объяснить не смог (а жаль).

Несчастный случай произошёл 30 августа в Тольятти в 7-ом Онежском переулке. Местному жителю потребовалась помощь спасателей после того, как он напоролся на штырь декоративного забора частного дома и повис на нём.

Штырь вошёл несчастному в ягодичную мышцу. Причём сам мужчина в момент инцидента находился без одежды и к тому же был сильно пьян.

Спасатели помогли пострадавшему и передали его врачам скорой помощи. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

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