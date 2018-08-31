Подростка из Татарстана взяли под домашний арест после смерти избитого мужчины

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Подростка из Татарстана взяли под домашний арест после смерти избитого мужчины

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Фото: ©РИА Новости/Андрей Старостин

У потерпевшего в ходе драки случился инфаркт. На его теле также были обнаружены тяжкие повреждения.

В Татарстане отправили под домашний арест 17-летнего молодого человека, подозреваемого в том, что он в составе группы подростков избил 49-летнего мужчину, который впоследствии скончался. Такое решение принял Набережночелнинский городской суд.

— Подозреваемый отправлен под домашний арест до 20 сентября, — приводит агентство "Интерфакс" слова представителя суда.

Ранее сообщалось, что вечером 17 июля мужчина сделал замечание группе подростков, которые грызли семечки на детской площадке. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой мужчина потерял сознание и умер. Позже стало известно, что у него случился инфаркт. Помимо того, на теле потерпевшего были обнаружены тяжкие повреждения.

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