Подростка из Татарстана взяли под домашний арест после смерти избитого мужчины

В Татарстане отправили под домашний арест 17-летнего молодого человека, подозреваемого в том, что он в составе группы подростков избил 49-летнего мужчину, который впоследствии скончался. Такое решение принял Набережночелнинский городской суд.
— Подозреваемый отправлен под домашний арест до 20 сентября, — приводит агентство "Интерфакс" слова представителя суда.
Ранее сообщалось, что вечером 17 июля мужчина сделал замечание группе подростков, которые грызли семечки на детской площадке. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой мужчина потерял сознание и умер. Позже стало известно, что у него случился инфаркт. Помимо того, на теле потерпевшего были обнаружены тяжкие повреждения.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени