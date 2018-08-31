Стали известны личности пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске

Стали известны личности пострадавших в результате взрыва на оборонном предприятии в Дзержинске. Одну из раненых в тяжёлом состоянии доставили в ожоговый центр в Нижний Новгород, четверых — в БСМП Дзержинска. По данным Лайфа, среди госпитализированных — один из пожарных.
1) Елена М., 34 года
2) Михаил М., 40 лет
3) Юлия С., 35 лет
4) Василий Е., 35 лет
5) Игорь А. — пожарный.
Отмечается, что больше всего пострадала 34-летняя Елена. По словам врачей, у женщины 80% ожогов поверхности тела. Её состояние оценивается как тяжёлое.
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