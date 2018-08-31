Доигрались. В Новокузнецке девушки платили за суши деньгами "банка приколов"

Правонарушительницы дважды успешно делали заказ на готовую еду, указывая чужой адрес.

В Новокузнецке двух девушек, плативших игрушечными деньгами — билетами "банка приколов", осудили за мошенничество. Об этом сообщает местное издание City-N.

Как отмечается, злоумышленницы заказывали на дом готовую еду, сообщая, что её нужно будет оставить у двери квартиры, так как дома злая собака. Девушки указывали номер квартиры соседей и оставляли в конверте деньги для розыгрышей.

Курьер оставлял доставку, забирал деньги и уходил, а девушки забирали пакет. Они успешно проделали схему дважды, но на третий раз курьер обнаружил подмену и не стал оставлять заказ.

Девушки были признаны виновными в содеянном. Одной из них было назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев условно, а второй, несовершеннолетней, — до двух лет условно. Обе получили испытательный двухлетний срок.