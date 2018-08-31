80-летний Вахтанг Кикабидзе госпитализирован в Тбилиси

Об этом журналистам сообщил сам артист, когда они поинтересовались, прилетит ли он на похороны Кобзона.

80-летний Вахтанг Кикабидзе госпитализирован в одну из клиник Тбилиси. Об этом сам актёр сообщил радиостанции "Говорит Москва", когда журналисты позвонили ему с вопросом, планирует ли он посетить похороны Иосифа Кобзона.

К слову, по поводу прощания с Кобзоном он заявил, что на похороны его "не приглашали".

— Никто не приглашал на похороны. Я сейчас лежу в больнице, — приводит радиостанция слова Кикабидзе.

Причины медицинских проблем грузинского актёра не уточняются, но по данным из открытых источников известно, что у него хроническое заболевание почек.

Как уже сообщал Лайф, народный артист СССР и бывший депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер утром 30 августа после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Церемония прощания с ним пройдёт в Концертном зале имени Чайковского 2 сентября, после чего артист будет похоронен на Востряковском кладбище в Москве.