80-летний Вахтанг Кикабидзе госпитализирован в Тбилиси

80-летний Вахтанг Кикабидзе госпитализирован в одну из клиник Тбилиси. Об этом сам актёр сообщил радиостанции "Говорит Москва", когда журналисты позвонили ему с вопросом, планирует ли он посетить похороны Иосифа Кобзона.
К слову, по поводу прощания с Кобзоном он заявил, что на похороны его "не приглашали".
— Никто не приглашал на похороны. Я сейчас лежу в больнице, — приводит радиостанция слова Кикабидзе.
Причины медицинских проблем грузинского актёра не уточняются, но по данным из открытых источников известно, что у него хроническое заболевание почек.
Как уже сообщал Лайф, народный артист СССР и бывший депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер утром 30 августа после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Церемония прощания с ним пройдёт в Концертном зале имени Чайковского 2 сентября, после чего артист будет похоронен на Востряковском кладбище в Москве.
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