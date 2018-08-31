Васильева поддержала идею запрета на смартфоны в школах

Министр просвещения РФ Ольга Васильева посчитала правильной идею запрета на использование смартфонов в школе.
— Здесь моё мнение такое: французы делали это долго, но правильно, у нас это школы делают, и мы будем это поощрять. Думаю, рано или поздно мы придём к такому же, что и французский, варианту, — заявила Васильева на Всероссийском родительском собрании.
Министр подчеркнула, что в нашей стране вопрос таких запретов решается самими образовательными учреждениями, а не министерством. Васильева отметила, что многие школы уже пошли по такому пути, в них созданы специальные ящики, куда и убираются смартфоны.
Министр добавила, что не понимает, зачем нужны смартфоны в школах, если в них всё уже есть, включая планшеты, а также существуют полностью оборудованные классы.
Ранее Васильева заявляла, что в школах РФ "всё плохо" с иностранными языками.
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