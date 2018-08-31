Любопытная студентка помогла раскрыть секрет древнеегипетской мумии

Отмечается, что тексты эллинистического периода истории Египта учёные находят крайне редко.

Студентка Стэнфордского университета помогла учёным раскрыть секрет древнеегипетской мумии. Как сообщает портал Phys.org, в 1901 году мумию приобрела супруга основателя учебного заведения — Джейн Стэнфорд, а спустя пять лет саркофаг был сильно повреждён из-за землетрясения.

С тех пор объект хранился в музее университета и специалисты не замечали на нём никаких надписей. Однако весной этого года гробницу изучали студенты курса по музейной культуре, в числе которых была и Ариэла Альгазе. Девушка обнаружила два осколка с текстом.

С помощью египтологов, спустя более чем сто лет после того, как объект попал в коллекцию университета, удалось установить, что останки принадлежали женщине по имени Сенчалантос. Эпитафия же гласила: "Пусть её имя молодеет с каждым днём".

По данным специалистов, египтянка умерла не ранее 30 года до нашей эры. Отмечается, что тексты эллинистического периода истории Египта учёные находят крайне редко.