Любопытная студентка помогла раскрыть секрет древнеегипетской мумии

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Любопытная студентка помогла раскрыть секрет древнеегипетской мумии

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Отмечается, что тексты эллинистического периода истории Египта учёные находят крайне редко.

Студентка Стэнфордского университета помогла учёным раскрыть секрет древнеегипетской мумии. Как сообщает портал Phys.org, в 1901 году мумию приобрела супруга основателя учебного заведения — Джейн Стэнфорд, а спустя пять лет саркофаг был сильно повреждён из-за землетрясения.

<p>Фото: © Department of Special Collections and University Archives, Stanford University Libraries</p>

С тех пор объект хранился в музее университета и специалисты не замечали на нём никаких надписей. Однако весной этого года гробницу изучали студенты курса по музейной культуре, в числе которых была и Ариэла Альгазе. Девушка обнаружила два осколка с текстом.

<p>Фото: ©Stanford University/ Christina Hodge</p>

С помощью египтологов, спустя более чем сто лет после того, как объект попал в коллекцию университета, удалось установить, что останки принадлежали женщине по имени Сенчалантос. Эпитафия же гласила: "Пусть её имя молодеет с каждым днём".

По данным специалистов, египтянка умерла не ранее 30 года до нашей эры. Отмечается, что тексты эллинистического периода истории Египта учёные находят крайне редко.

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